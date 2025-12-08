Angriff auf den Ex-Freund seiner Ex-Frau: Am Bahnhof in Renningen rastet ein 48-Jähriger aus. Jetzt muss er eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren antreten.

Für acht Messerstiche auf den neuen (inzwischen auch ehemaligen) Freund seiner Ex-Frau am Bahnhof in Renningen hat das Landgericht Stuttgart einen 48-jährigen Mann aus Böblingen zu dreieinhalb Jahren Gefängnis wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Den in der Anklage und auch noch im Schlussplädoyer der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwurf des versuchten Totschlags sah die 19. Große Strafkammer nicht als erwiesen an. Die Anklagebehörde hatte eine fünfjährige Freiheitsstrafe gefordert gehabt, die Verteidigung hatte eine zweijährige Bewährungsstrafe für ausreichend erachtet.

„Sie sind über Ihre Ex-Frau in eine üble Konfrontationslage geraten, an der das beste war, dass Sie und Ihr Kontrahent nicht noch schwerer verletzt worden sind“, sagte der Vorsitzende Richter Norbert Winkelmann in Richtung des Angeklagten. Der 48-Jährige war mehr als 20 Jahre mit seiner Ex-Frau verheiratet, aus dieser Ehe gingen vier Kinder hervor. Als die Frau sich vor drei Jahren anderen Männern zuwandte, kam es zu körperlicher Gewalt zwischen beiden, auch ein Annäherungsverbot wurde ausgesprochen.

Kontaktaufnahme über Instagram und eine zufällige Begegnung

Über seine älteste Tochter erfuhr der Angeklagte, dass seine Ex-Frau im Jahr 2023 mit einem zweiten Mann eine Beziehung hatte, die im Jahr 2024 aber wieder beendet wurde. Dennoch kam es im April vergangenen Jahres zu einer Kontaktaufnahme zwischen den beiden Männern via Instagram, bei der sie sich gegenseitig beleidigten. Seit 2015 ist der Angeklagte, der eine gut gehende Firma für Autoaufbereitung betrieb, nicht mehr arbeitsfähig, nachdem er bei einer Schießerei in der Türkei eine Reihe von Schrotkugeln in den Kopf bekommen hatte. Um die wiederkehrenden Schmerzen auszuhalten, bekam der 48-Jährige regelmäßig Cannabis auf ärztliches Rezept verschrieben.

Der Geschädigte erlitt eine lebensgefährliche Verletzung der Lunge, konnte nach einer knappen Woche das Krankenhaus aber wieder verlassen. Foto: SDMG

Am 22. Mai dieses Jahres war er mit einem solchen Rezept auf dem Weg zu seiner Apotheke in Leonberg, als es beim Umsteigen auf dem Bahnhof in Renningen zum zufälligen „schicksalhaften Zusammentreffen“ (Winkelmann) mit dem ehemaligen Freund seiner Ex-Frau kam. Als dieser ihn ansprach, kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen beiden, ehe der Angeklagte ein Küchenmesser mit einer neun Zentimeter langen Klinge zog und achtmal auf Hals, Arme und Oberkörper seines Kontrahenten einstach. Dieser wehrte sich mit Faustschlägen ins Gesicht des 48-Jährigen, der einen Nasenbein- und Kieferbruch erlitt.

Unsere Empfehlung für Sie Taten in Ludwigsburg und Umgebung Kokain in Kornwestheim gebunkert – Lange Haft nach Drogenhandel Das Landgericht Stuttgart verurteilt einen 34-Jährigen unter anderem für Taten in Ludwigsburg und Kornwestheim.

Dem Ex-Freund gelang es schließlich, den Angeklagten wegzustoßen und in eine S-Bahn einzusteigen. Der Angeklagte folgte ihm und entsorgte sein Messer in einem Mülleimer der Bahn, ehe er seinen Kontrahenten einige Minuten später auf dem Bahnsteig erneut traf, wo es nochmals zu gegenseitigen Beleidigungen kam. Am Ende ließ er sich jedoch widerstandslos von einer Polizeistreife festnehmen, die aufmerksame Bauarbeiter alarmiert hatten. Der Geschädigte erlitt eine lebensgefährliche Verletzung der Lunge, konnte nach einer knappen Woche das Krankenhaus aber wieder verlassen.

Nach Ansicht der Richter nahm der 48-Jährige durch die Messerstiche zunächst den Tod seines Kontrahenten billigend in Kauf. Nachdem er diesen jedoch noch vital und aufrecht davon laufen gesehen habe und bei zwei weiteren Möglichkeiten nicht noch einmal auf ihn losgegangen sei, sahen die Juristen darin einen Rücktritt von seinem Tatplan und ließen den Vorwurf des versuchten Totschlags fallen.

Immer wieder Stress mit den neuen Partnern seiner Ex

Sie glaubten ihm allerdings nicht, dass der Geschädigte mit den Schlägen begonnen habe und er sich mit den Messerstichen nur verteidigen wollte. Positiv rechnete die Kammer dem 48-Jährigen sein Geständnis sowie die eigenen Verletzungen an. Negativ fiel jedoch ins Gewicht, dass der Angeklagte Vorstrafen wegen Gewaltdelikten hatte, bei denen es ebenfalls um neue Partner seiner Ex-Frau ging.