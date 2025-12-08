Angriff auf den Ex-Freund seiner Ex-Frau: Am Bahnhof in Renningen rastet ein 48-Jähriger aus. Jetzt muss er eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren antreten.
Für acht Messerstiche auf den neuen (inzwischen auch ehemaligen) Freund seiner Ex-Frau am Bahnhof in Renningen hat das Landgericht Stuttgart einen 48-jährigen Mann aus Böblingen zu dreieinhalb Jahren Gefängnis wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Den in der Anklage und auch noch im Schlussplädoyer der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwurf des versuchten Totschlags sah die 19. Große Strafkammer nicht als erwiesen an. Die Anklagebehörde hatte eine fünfjährige Freiheitsstrafe gefordert gehabt, die Verteidigung hatte eine zweijährige Bewährungsstrafe für ausreichend erachtet.