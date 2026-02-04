Er spielt mit einer Kette in seiner Hand, starrt auf den Tisch: Am ersten Prozesstag gegen ihn wirkt der Sohn von Norwegens Kronprinzessin sehr nervös. Am Mittwoch soll er zu den Vorwürfen aussagen.
04.02.2026 - 05:00 Uhr
Oslo - Vor seiner Aussage im Vergewaltigungs-Prozess gegen ihn ab Mittwochmittag steht Marius Borg Høiby laut seiner Verteidigerin unter großem Druck. "Er hat große Angst vor der ganzen Situation", sagte Ellen Holager Andenæs nach dem ersten Verhandlungstag. Dazu trage auch die enorme öffentliche Aufmerksamkeit bei.