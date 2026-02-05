Der Internet-Suchverlauf von Marius Borg Høiby ist Thema beim Prozess gegen den Norweger. Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit erklärt, wieso er nach Worten wie «Vergewaltigung» gesucht hat.

dpa 05.02.2026 - 11:33 Uhr

Oslo - Marius Borg Høiby (29) soll noch vor der Anklage gegen ihn im Internet Worte wie "Vergewaltigung" und seinen Namen gegoogelt haben. Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit erklärte nach Angaben der Zeitung "Verdens Gang" am Donnerstag vor Gericht, er hätte zuvor Gerüchte über sich selbst gelesen, nach denen er eine Frau vergewaltigt haben soll. Deshalb habe er im Internet nach den Begriffen gesucht.