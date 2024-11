Prozess in Schweinfurt

In der Corona-Pandamie zieht sich eine fünfköpfige Familie aus Unterfranken immer mehr zurück. Eine Tochter magert bis auf die Knochen ab - mit fatalen Folgen. Die Eltern stehen nun vor Gericht.

dpa 21.11.2024 - 11:09 Uhr

Schweinfurt - Vor etwa zwei Jahren stirbt eine essgestörte 16-Jährige in Unterfranken stark abgemagert vermutlich an den Folgen der Unterernährung. Vor dem Landgericht Schweinfurt stehen nun die Eltern. Zum Prozessauftakt übernimmt das Paar die Verantwortung für das Geschehen. Die Staatsanwaltschaft wirft Mutter und Vater vor, keine ärztliche Hilfe geholt haben, obwohl beide annehmen konnten, dass ihre Tochter in Lebensgefahr war.