Prozess in Stuttgart: Auf den Überfall folgen Räuberpistolen

Aufgrund von finanziellen Problemen und aus persönlichen Rachegelüsten soll ein 32 Jahre alter Mann mit einem unbekannten Komplizen im Februar 2024 einen fast doppelt so alten Verwandten auf einem Spielplatz in Stuttgart-Mitte geschlagen und ausgeraubt haben. Am Landgericht Stuttgart ist er wegen gefährlicher Körperverletzung und des besonders schweren Raubs zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Die ein Jahr jüngere Mitangeklagte, die ebenfalls seit vergangenem September in Untersuchungshaft saß, wurde freigesprochen. Dass sie, wie in der Anklage vermutet, als Lockvogel gedient haben soll, konnte ihr nicht nachgewiesen werden.