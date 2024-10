Es geht außerdem um Raub, Erpressung und Körperverletzung. Jetzt steht die Frage im Raum: Wie lange muss der Mann ins Gefängnis?

Henning Maak 20.10.2024 - 11:45 Uhr

Im Prozess am Landgericht Stuttgart gegen einen lange gesuchten Angeklagten, der in Ludwigsburg in Drogengeschäfte verstrickt gewesen war, haben sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung am zweiten Verhandlungstag auf einen Strafkorridor verständigt. Demnach wurde dem 40-Jährigen für den Fall eines Geständnisses eine Strafe von vier Jahren und drei Monaten bis vier Jahren und neun Monaten in Aussicht gestellt. Der Tatvorwurf des Einbruchsdiebstahls in ein Gartencenter in Dürbheim bei Tuttlingen aus dem Jahr 2019, bei dem der Angeklagte eine Kamera und ein Tablet erbeutet hatte, wurde eingestellt.