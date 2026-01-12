 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Mordversuch und Drogenschuld: Eltern zahlen 12.000 Euro aus Angst

Prozess in Stuttgart Mordversuch und Drogenschuld: Eltern zahlen 12.000 Euro aus Angst

, aktualisiert am 12.01.2026 - 12:02 Uhr
Prozess in Stuttgart: Mordversuch und Drogenschuld: Eltern zahlen 12.000 Euro aus Angst
1
Ausgangspunkt der Tat waren offenbar nicht bezahlte Lieferungen von Kokain (Symbolfoto). Foto: dpa

Am Stuttgarter Landgericht startet ein brisanter Prozess. Eine offene Kokain-Rechnung führte zu brutaler Gewalt und Erpressung der Familie.

Ein großes Aufgebot von Pressevertretern sitzt im größten Sitzungssaal des Stuttgarter Landgerichts. Wahrscheinlich deswegen hält sich einer der drei Angeklagten eine Aktenmappe vor das Gesicht, als er unter größten Sicherheitsvorkehrungen in den Saal gebracht wird. Es sind schwere Vorwürfe, die in diesem Prozess Anfang Januar erhoben werden, der nach derzeitigem Stand bis in den April hinein dauern wird. Hauptangeklagter ist ein 34-Jähriger, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und räuberische Erpressung vorwirft. Wegen Beihilfe mit angeklagt sind ein 50-Jähriger und ein 38-Jähriger, Letzterer zudem wegen Drogenhandels in 17 Fällen.

 

An ihn, der nach einer fünfjährigen Haftstrafe wegen Drogenhandels im November 2018 vorzeitig entlassen worden war, hat sich laut der Anklage ein Bekannter gewandt, der nach der Trennung von seiner Partnerin in einem psychischen Tief war und Bedarf an Kokain hatte. Zwischen Herbst 2018 und Anfang 2020 soll der 38-Jährige den Mann in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) in 17 Fällen mit jeweils zehn Gramm Kokain zum Preis von jeweils 700 Euro versorgt haben. Da der Käufer kein Geld hatte, blieb der Gesamtbetrag von 11 900 Euro offen.

Drogenschulden führen zu Bedrohungen im Familienkreis

Der Mann zog laut Anklage in der Folge nach Ludwigsburg um, besuchte aber regelmäßig seine Kinder in Fellbach. Immer wieder soll ihn dabei der 50-jährige Angeklagte, der mittlerweile der neue Partner der Ex-Frau war, an seine Schulden erinnert haben. Da der 38-Jährige das Rauschgift von albanischen Hintermännern auf Kommission bezogen hatte und diese die 11 900 Euro einforderten, sei es sogar zu Besuchen im Restaurant der Familie des Abnehmers gekommen.

Die Verhandlung wird am Landgericht Stuttgart geführt (Symbolfoto). Foto: dpa

Laut Anklage entschloss sich dann der Hauptangeklagte, der sich 6000 Euro geliehen und damit die Hintermänner bezahlt hatte, die 11 900 Euro mit Gewalt einzutreiben. Über den 50-Jährigen habe er sich die neue Adresse des Schuldners besorgt und diesen aufgefordert, innerhalb einer Woche zu bezahlen – unter dem Hinweis, er habe Kontakte zur Mafiaorganisation ’Ndrangheta. Nachdem dieser nicht reagiert habe, soll der 38-Jährige ihn an einem Septemberabend 2020 vor seiner Wohnung abgepasst und auf einen Parkplatz in Ludwigsburg gebracht haben.

„Kampfsportler schlägt brutal zu: Opfer erleidet Todesangst“

Dort habe der 34-Jährige ohne Vorwarnung mit einem Radmutterschlüssel mehrfach auf den Mann eingeschlagen und als dieser am Boden lag auf ihn eingetreten. „Da er in seiner Freizeit Kampfsport betrieb, nahm er tödliche Verletzungen seines Opfers billigend in Kauf“, sagte der Oberstaatsanwalt Thomas Schek. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde am Kopf sowie ein Schädel-Hirn-Trauma und verlor zwei Zähne. Erst als ein Zeuge in einer Kleingartenanlage in der Nähe drohte, die Polizei zu alarmieren, ließ der 34-Jährige von seinem Opfer ab. Der Mann erlitt laut Anklage abstrakt lebensgefährliche Verletzungen, lag drei Wochen im Krankenhaus und litt in der Folge unter Todesangst.

Nachdem der 34-Jährige wenige Tage später vom 50-Jährigen erfahren hatte, dass der Drogenkäufer „keinen müden Cent besitze“, sollen sich beide in der Folge an die Eltern des Mannes gewandt haben und diese mit unterschwelligen Drohungen und dem Hinweis auf Verbindungen zu einer Mafia-Gruppierung darauf gedrängt haben, die 11 900 Euro zu bezahlen. Diese trieben laut Anklage 12 000 Euro auf und bezahlten diese aus Angst um ihr Leben im Oktober 2020.

Der Prozess wird am 14. Januar fortgesetzt, das Urteil soll im April verkündet werden.

Weitere Themen

Prozess in Stuttgart: Mordversuch und Drogenschuld: Eltern zahlen 12.000 Euro aus Angst

Prozess in Stuttgart Mordversuch und Drogenschuld: Eltern zahlen 12.000 Euro aus Angst

Am Stuttgarter Landgericht startet ein brisanter Prozess. Eine offene Kokain-Rechnung führte zu brutaler Gewalt und Erpressung der Familie.
Von Henning Maak
Feuerwehrfest in Schwaikheim: Kurioser Wettbewerb: Wer wirft den Christbaum am weitesten?

Feuerwehrfest in Schwaikheim Kurioser Wettbewerb: Wer wirft den Christbaum am weitesten?

Nordmanntannen und Blaufichten, hoch gewachsene und hüfthohe, buschige Exemplare: Am Samstag gab es in Schwaikheim einen Wettbewerb mit piksenden Wurfgeschossen.
Von Annette Clauß
Kinderhospizdienst in Weissach: Sternentraum startet Jubiläumsjahr mit stiller Ausstellung über Sternenkinder

Kinderhospizdienst in Weissach Sternentraum startet Jubiläumsjahr mit stiller Ausstellung über Sternenkinder

Zum 20-jährigen Bestehen eröffnet der Kinderhospizdienst Sternentraum die Ausstellung „Ich bin …“. Die Bilder erzählen von kurzen Leben – und von einer Arbeit, die Familien Halt gibt.
Von Frank Rodenhausen
Vorfall in Kaisersbach: Hunde spüren unterkühlte Frau auf – Rettung vor Erfrierungstod in letzter Minute

Vorfall in Kaisersbach Hunde spüren unterkühlte Frau auf – Rettung vor Erfrierungstod in letzter Minute

Beim abendlichen Spaziergang schlagen zwei Hunde Alarm. Ihr Bellen führt ein Paar zu einer lebensgefährlich unterkühlten Frau. Rettungskräfte sprechen von Rettung in letzter Minute.
Von Chris Lederer
Rems-Murr-Kreis: Bandcontest 2026: Chance für Musiktalente im Kreis – auch Taylor Swift hat mal klein angefangen

Rems-Murr-Kreis: Bandcontest 2026 Chance für Musiktalente im Kreis – auch Taylor Swift hat mal klein angefangen

Musiktalente, die 2026 durchstarten wollen, sollten den Bandcontest des Kreisjugendreferats nicht verpassen. Bewerben kann man sich bis zum 15. Februar.
Von Annette Clauß
Zu hohes Tempo: Unfall auf B14 bei Fellbach: Zu schnell unterwegs – Fahrer verliert Kontrolle

Zu hohes Tempo Unfall auf B14 bei Fellbach: Zu schnell unterwegs – Fahrer verliert Kontrolle

Zu hohes Tempo in einer Kurve wird einem Autofahrer auf der B14 bei Fellbach am Sonntagmorgen zum Verhängnis.
Von Sascha Sauer
Autobrand in Waiblingen: Flammen aus dem Auspuff: Mercedes brennt völlig aus

Autobrand in Waiblingen Flammen aus dem Auspuff: Mercedes brennt völlig aus

Der Sonntag endet für einen Autofahrer in Waiblingen mit einem Schock. Sein Wagen brennt lichterloh. Ein anderer Verkehrsteilnehmer wird zum Lebensretter.
Von Frank Rodenhausen
Grusel-Ruine – in dieser Mühle wüteten Pest und Folter

Lost Places BW Grusel-Ruine – in dieser Mühle wüteten Pest und Folter

Wo man heute vergnügt Ausflüge startet, zeugt ein verwitterter Torbogen von einer einst stolzen Mühle. Hinter der scheinbaren Idylle verbirgt sich aber eine düstere Vergangenheit. [Archiv]
Von Chris Lederer
Neujahrsempfänge an Rems und Murr: Rathauschefs appellieren ans gesellschaftliche Miteinander

Neujahrsempfänge an Rems und Murr Rathauschefs appellieren ans gesellschaftliche Miteinander

Am Wochende starten Backnang, Winnenden und Weinstadt mit Neujahrsempfängen ins Jahr 2026. Gemeinsam ist den Veranstaltungen der Appell ans gesellschaftliche Miteinander.
Von Annette Clauß und Sascha Schmierer
Nach Abfindung von Mercedes: Daniela Bundschuh begeistert mit ihrer Idee Kinder – „So einfach und so genial“

Nach Abfindung von Mercedes Daniela Bundschuh begeistert mit ihrer Idee Kinder – „So einfach und so genial“

Mit der Abfindung von Mercedes wagt Daniela Bundschuh den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie eröffnet eine Spielzeug-Bibliothek in Fellbach – und lässt viele Kinderaugen strahlen.
Von Julia Schenkenhofer
Weitere Artikel zu versuchter Mord Landgericht Stuttgart Fellbach Ludwigsburg Mafia
 
 