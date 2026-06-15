Prozess in Stuttgart Mordvorwurf fällt weg – Staatsanwalt fordert dennoch sechseinhalb Jahre Haft
Im Prozess um versuchten Mord am Landgericht Stuttgart stehen die Plädoyers im Verfahren gegen drei Angeklagte fest.
Im Prozess um versuchten Mord am Landgericht Stuttgart stehen die Plädoyers im Verfahren gegen drei Angeklagte fest.
Gut fünf Monate nach dem Beginn haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung im Prozess um versuchten Mord in Ludwigsburg die Plädoyers gehalten. Von den in der Anklage erhobenen Vorwürfen hielt Oberstaatsanwalt Thomas Schek allerdings nur noch einen Teil aufrecht. Nachdem bereits der Vorwurf des Drogenhandels gegen einen 38 Jahre alten Angeklagten eingestellt worden war, ließ der Anklagevertreter in seinem Schlussplädoyer auch den Vorwurf des versuchten Mordes gegen einen 35-jährigen Angeklagten fallen. Dennoch forderte er für diesen eine Haftstrafe von sechseinhalb Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerer räuberischer Erpressung. Für die beiden mitangeklagten 50 und 38 Jahre alten Männer plädierte er auf Haftstrafen von vier Jahren und drei Monaten sowie drei Jahren und drei Monaten wegen Beihilfe hierzu.