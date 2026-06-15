Prozess in Stuttgart: Mordvorwurf fällt weg – Staatsanwalt fordert dennoch sechseinhalb Jahre Haft

Gut fünf Monate nach dem Beginn haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung im Prozess um versuchten Mord in Ludwigsburg die Plädoyers gehalten. Von den in der Anklage erhobenen Vorwürfen hielt Oberstaatsanwalt Thomas Schek allerdings nur noch einen Teil aufrecht. Nachdem bereits der Vorwurf des Drogenhandels gegen einen 38 Jahre alten Angeklagten eingestellt worden war, ließ der Anklagevertreter in seinem Schlussplädoyer auch den Vorwurf des versuchten Mordes gegen einen 35-jährigen Angeklagten fallen. Dennoch forderte er für diesen eine Haftstrafe von sechseinhalb Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerer räuberischer Erpressung. Für die beiden mitangeklagten 50 und 38 Jahre alten Männer plädierte er auf Haftstrafen von vier Jahren und drei Monaten sowie drei Jahren und drei Monaten wegen Beihilfe hierzu.

Nach Ansicht des Oberstaatsanwalts hatte ein Bekannter des 38-Jährigen, der in Fellbach wohnte, bei diesem Schulden aus Drogenkäufen in Höhe von knapp 12.000 Euro, die er aber nicht bezahlen konnte. Daraufhin habe sich der 35-jährige Hauptangeklagte eingeschaltet, der sich 6000 Euro geliehen und damit die albanischen Hintermänner bezahlt habe. Über den mitangeklagten 50-Jährigen habe er sich die neue Adresse des Schuldners in Ludwigsburg besorgt, den der 38-Jährige an einem Septemberabend 2020 vor seiner Wohnung abgepasst und auf einen nur 150 Meter entfernten Parkplatz gebracht habe.

Der 35-Jährige ließ von der Tat ein Video aufnehmen

Als beide dort angekommen waren, sei der 35-Jährige aus seinem Fahrzeug gesprungen, habe die Beifahrertür geöffnet und dem Schuldner mit einem Radmutterschlüssel fünfmal auf den Kopf geschlagen und dabei tödliche Verletzungen in Kauf genommen. „Er wollte den Mann abstrafen und gleichzeitig Werbung für sich machen – deshalb ließ er von der Tat sogar ein Video aufnehmen“, sagte der Oberstaatsanwalt und ergänzte sarkastisch: „Danke, das hat uns die Arbeit enorm erleichtert.“ Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde am Kopf sowie ein Schädel-Hirn-Trauma und verlor zwei Zähne.

Anschließend habe der 35-Jährige sein Opfer aus dem Auto gezerrt, mit Schuhen auf ihn eingetreten und gefragt, wo sein Geld bleibe. Dann habe er ihn gegen einen Zaun gedrückt und gewürgt. Da er zuvor jedoch den Radmutterschlüssel fallen gelassen habe, sei er vom Mordversuch zurückgetreten. Als ein Zeuge in einer Kleingartenanlage in der Nähe drohte, die Polizei zu alarmieren, ließ der 35-Jährige von seinem Opfer ab.

Nachdem der 35-Jährige wenige Tage später vom 50-Jährigen erfahren habe, dass der Drogenkäufer „keinen müden Cent besitze“, hätten beide beschlossen, das Geld von dessen Eltern einzutreiben. Der 50-Jährige habe sich dabei als Vermittler aufgespielt und eine Sprachnachricht weitergeleitet, „die von Bedrohungen und Beleidigungen nur so strotzt“, so Oberstaatsanwalt Schek. Unverhohlen sei mit Verbindungen zur Mafia gedroht worden. Aus Angst um ihr Leben trieben die Eltern 12.000 Euro auf und bezahlten diese im Oktober 2020.

Die Verteidigung sieht weiterhin erhebliche Zweifel.

Giuseppe Olivio, der Verteidiger des Hauptangeklagten, hielt eine Haftstrafe von weniger als vier Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung und räuberischer Erpressung für ausreichend. Der Prozess habe vor allem nicht die Frage beantwortet, warum sein Mandant denn die Schulden bei den Hintermännern bezahlt haben solle. Zudem habe sich das Gericht unter Hinweis auf dessen Zeugnisverweigerungsrecht geweigert, das Opfer der Tat vorzuladen oder an seinem neuen Wohnsitz in der Schweiz vernehmen zu lassen. „Er hatte bei der Polizei erst Spielschulden, dann ein privates Darlehen und schließlich Drogenschulden als Motiv genannt“, betonte der Anwalt. Demnach blieben berechtigte Zweifel.

Auch Franziska Rückert und Sammy Urcun, die Verteidiger der beiden anderen Angeklagten, monierten offene Punkte in der Beweisführung. Beide betonten, ihren Mandanten sei die Tat auf dem Parkplatz nicht zuzurechnen, es habe sich um einen Exzess des 35-Jährigen gehandelt. Beide forderten Freispruch für ihre Angeklagten und eine Haftentschädigung.

Der Prozess wird am 2. Juli fortgesetzt, möglicherweise wird an diesem Tag auch das Urteil verkündet.