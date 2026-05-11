Die Verhandlung in Stammheim wird zur Show: Stundenlang streiten Verteidigung und Gericht um die Sitzordnung. Nachdem das Publikum johlt und jubelt, schmeißt die Richterin es raus.
11.05.2026 - 16:51 Uhr
Der Prozess um den Angriff auf ein israelisches Rüstungsunternehmen in Ulm ist am zweiten Verhandlungstag erneut eskaliert. Nach wiederholtem Gejohle und Jubelrufen aus den Zuschauerrängen ließ die Richterin am Nachmittag kurzerhand den ganzen Saal räumen. Die meisten Zuschauer sind Pro-Palästina-Aktivisten sowie Freunde und Angehörige der fünf Angeklagten. Die Menge skandierte bei der Räumung die Parole „Free, Free Palestine“. Einzelne ließen sich von Justizbeamten aus dem Gebäude führen. Die Richterin hatte das Publikum zuvor vor erneuten Zurufen gewarnt.