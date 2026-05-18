Die Verschiebung kam unerwartet. Marla Svenja Liebich erklärte, in Deutschland Schlimmes zu befürchten. Die Staatsanwaltschaft weiter mit einer Auslieferung.
18.05.2026 - 16:24 Uhr
Nach dem Prozessauftakt zur möglichen Auslieferung von Neonazi Marla Svenja Liebich vor dem Landgericht im tschechischen Pilsen ist weiter offen, ob die verurteilte Rechtsextremistin nach Deutschland gebracht werden darf. Die Verkündung einer Entscheidung wurde am ersten Verhandlungstag nach zwei Stunden ohne Angaben von Gründen auf den 1. Juni vertagt. Liebich hatte unter anderem vor Gericht ausgesagt, sie befürchte, in einem deutschen Gefängnis ums Leben zu kommen.