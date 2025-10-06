Alkohol und Drogen sollen im Spiel gewesen sein, bevor das Opfer aus sieben Metern Höhe stürzt. Doch damit war die Pein wohl noch nicht vorbei.
06.10.2025 - 09:21 Uhr
Weil er einen Mann aus einem Fenster gestoßen und anschließend vergewaltigt haben soll, wird einem 30-Jährigen der Prozess gemacht. Es geht unter anderem um den Vorwurf des versuchten Totschlags, wie das Landgericht Tübingen mitteilte. Das Schwurgericht habe fünf Termine ab kommenden Montag (13.10.) angesetzt. Ein Urteil könnte Ende Oktober fallen.