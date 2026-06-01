Prozess am Landgericht Stuttgart Gutachterin: Ex-Tagesvater hat höchstes Rückfallrisiko
Am fünften Tag im Prozess am Landgericht Stuttgart um sexuellen Missbrauch im Rems-Murr-Kreis ging es um die Frage einer möglichen Sicherungsverwahrung.
Am fünften Tag im Prozess am Landgericht Stuttgart um sexuellen Missbrauch im Rems-Murr-Kreis ging es um die Frage einer möglichen Sicherungsverwahrung.
Am fünften Tag im Prozess gegen einen ehemaligen Tagesvater aus dem Rems-Murr-Kreis wegen schweren sexuellen Missbrauchs ist die vom Stuttgarter Landgericht bestellte Gutachterin im Mittelpunkt gestanden. Eineinhalb Stunden lang erläuterte sie den Prozessbeteiligten ihr Gutachten, weitere 90 Minuten lang musste sie Rückfragen von Richtern, Staatsanwalt und Verteidigung beantworten.