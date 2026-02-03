Zum Auftakt des Prozesses gegen ihn hat der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit Vergewaltigungs-Vorwürfe ihm gegenüber bestritten. Marius Borg Høiby (29) ist in 38 Punkten angeklagt, unter anderem werden ihm Vergewaltigung und sexueller Missbrauch mehrerer Frauen vorgeworfen.

dpa 03.02.2026 - 10:04 Uhr

