Prozess um getöteten Polizisten Bundesanwältin: Mord an Rouven Laur „verachtenswert“
Bundesanwältin Verena Bauer fordert im Verfahren gegen den mutmaßlichen Mannheimer Polizistenmörder lebenslange Haft für den Angeklagten.
Lebenslängliche Haft, die Festellung der besonderen Schwere der Schuld, aber keine anschließende Sicherungsverwahrung für den angeklagten Sulaiman A. fordern die beiden Vertreterinnen des Generalbundesanwalts im Verfahren um den ermordeten Polizeihauptkommissar Rouven Laur. A. soll den 29 Jahre alten Schutzmann bei einem Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz am 31. Mai vergangenen Jahres so schwer verletzt haben, dass dieser zwei Tage später verstarb.