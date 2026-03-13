Mitten in Künzelsau schleift ein Mann seine Ex-Freundin fast nackt durch die Straßen. Was die Frau sonst noch durchleiden musste – und wie ein Gericht die Tat bewertet.
13.03.2026 - 15:24 Uhr
Das Martyrium der Frau dauerte mehr als 30 Stunden. Aus Eifersucht entführte sie ihr Ex-Freund aus einem Frauenhaus, er misshandelte sie brutal und schleifte sie fast nackt durch Künzelsaus Innenstadt. Erst zwei Tage später war der schwer verletzten Frau die Flucht gelungen. Für die Tat im Juni 2025 wurde der heute 29-Jährige vom Heilbronner Landgericht unter anderem wegen Geiselnahme und mehrfacher Körperverletzung zu zwölf Jahren Haft verurteilt.