Mitten während des US-Wahlkampfes schoss ein Attentäter auf Donald Trump und traf ihn am Ohr. Ein Kommentar des Satirikers El Hotzo dazu hatte ein nun gerichtliches Nachspiel.

Von Torsten Holtz, dpa 23.07.2025 - 11:44 Uhr

Berlin - Mitten in der Nacht riss der Satiriker Sebastian Hotz alias El Hotzo einen hämischen Witz über das Attentat auf Donald Trump – gefolgt von einem Shitstorm in den Online-Medien, Dutzenden Strafanzeigen und einem Gerichtsprozess. Nun kann der populäre Comedian aufatmen, denn das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat den 29-Jährigen vom Vorwurf freigesprochen, mit seinen Posts auf der Plattform X vor einem Jahr den Mordversuch gebilligt und so den öffentlichen Frieden gestört zu haben. El Hotzo reagierte erleichtert und, wie zu erwarten, mit einem Witz auf das Urteil: "Ist jetzt over mit witzig", sagte er. Er werde nun wieder Betriebswirt.