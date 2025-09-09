Vor dem Landgericht Stuttgart muss sich ein fast 70-jähriger Mann wegen mehrerer Wohnungseinbrüche im Rems-Murr-Kreis verantworten. Er war fast so lange im Gefängnis wie in Freiheit.
09.09.2025 - 17:13 Uhr
Es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter, den ein Justizbeamter in den Sitzungssaal des Stuttgarter Landgerichts führt. Er hat einen weißen Bart und weiße Haare unter seiner Baskenmütze, und er wird in diesem Jahr noch 70 Jahre alt. Er wirkt wie ein freundlicher Senior, der viel aus seinem Leben erzählen kann, und man hört ihm gern beim Reden zu. Doch tatsächlich hat ihm das Leben übel mitgespielt, und es klingt fast unglaublich, was aus einem älteren Urteil über ihn verlesen wird.