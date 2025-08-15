Prozess: Tödlicher Unfall auf B 295 Für den Unfallverursacher gibt es eine Bewährungsstrafe
Im Oktober 2023 verursacht ein 22-Jähriger einen Autounfall bei Weil der Stadt. Zwei Menschen sterben. Die Suche nach der Unfallursache ist schwierig.
Die Luft im Saal des Leonberger Amtsgerichts ist stickig – die öffentliche Sitzung findet in einem Container auf dem Hof statt, das eigentliche Gerichtsgebäude wird aktuell saniert. So richtig will die Technik nicht funktionieren, der Bildschirm hängt, die Verteidigung hat kein Internet, die Klimaanlage kommt kaum gegen die 30 Grad Außentemperatur an.