Der Prozess um das fast tödliche Attentat auf einen mutmaßlichen Bandenchef im März 2023 in Stuttgart-Zuffenhausen geht in die zweite Runde.

Erst dachte der 35-jährige Gast in einem Lokal an der Burgunderstraße in Zuffenhausen nur an einen Knallfrosch. Doch dann huschte eine Silhouette an der Fensterfront vorbei, draußen gab es Unruhe, und vor der Eingangstür lag bewegungslos ein Mann. „Ich hatte ein mulmiges Gefühl“, sagt der Zeuge am Montag im Landgericht, „und wir sind am Tisch in Deckung gegangen.“ Ein Attentat? Ein Anschlag? Minutenlang Unklarheit, Unsicherheit.