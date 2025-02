Schlechte Luftqualität in Deutschland Umweltamt rät vom Joggen im Freien ab – wie ist die Lage in Stuttgart?

Schlechte Luft macht sich derzeit in einigen Teilen Deutschlands breit. Das Umweltamt warnt sogar vor Joggen im Freien. Doch warum ist die Luftqualität so schlecht und wie ist die aktuelle Lage in der Region Stuttgart?