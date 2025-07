Vladyslav O. lebte bereits seit mehr als zweieinhalb Jahren unbescholten in Deutschland, als ihn seine ukrainische Vergangenheit doch noch einholte. Eine Vergangenheit, in der er ungewollt in kriminelle Machenschaften hineingeraten war und in der er gutgläubige Menschen in Deutschland um viel Geld gebracht hat. Dafür muss er sich nun vor dem Landgericht Stuttgart verantworten.