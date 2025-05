Während der 47 Jahre alte Wirt beim Prozessauftakt seine Unschuld beteuert hat und sich nicht zu den Tatvorwürfen äußert, belastet ihn ein Stammgast mit seiner Aussage schwer.

Sebastian Steegmüller 02.05.2025 - 16:38 Uhr

Ein 47 Jahre alter Gastwirt soll im Sommer 2024 in Stuttgart-Heslach seine Lebensgefährtin umgebracht und sie im gemeinsamen Wohnhaus eingemauert haben. Während der Mann, der wegen Totschlags am Landgericht angeklagt ist, beim Prozessauftakt am Freitag seine Unschuld beteuerte und sich nicht weiter zu den Tatvorwürfen äußerte, belastete ihn ein Stammgast im Zeugenstand schwer. Der 26-jährige Bauarbeiter sagte am Nachmittag in Saal 1 aus, dass der Angeklagte ihn im vergangenen August beauftragt habe, eine Backsteinwand mit Gipskarton zu verkleiden. Es handelt sich exakt um die Wand, hinter der die Ermittler am 21. Oktober 2024 dann die teilweise schon mumifizierte Tote entdeckt haben.