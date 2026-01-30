Christina Block habe sich Ende 2023 mit den Entführern getroffen und ihnen gedankt, hatte der Chef des Teams im Prozess ausgesagt. Nun äußert sich ein Angeklagter aus Israel dazu.
30.01.2026 - 16:17 Uhr
Ein Angeklagter, der die Block-Kinder entführt haben soll, hat seine bisherige Aussage vor dem Landgericht Hamburg korrigiert. Wenige Tage vor der Rückholaktion aus Dänemark habe es ein Treffen mit der ebenfalls angeklagten Unternehmerin Christina Block im Hotel „Grand Elysée“ gegeben, sagte der 36-Jährige.