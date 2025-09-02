Der geständige Attentäter, der auf dem Solinger Stadtfest drei Menschen tötete, ist nach Ansicht des Psychiaters voll schuldfähig. Derzeit gehe von ihm eine hohe Rückfallgefahr aus.
02.09.2025 - 12:33 Uhr
Der geständige Messer-Attentäter von Solingen ist nach Ansicht des psychiatrischen Gutachters voll schuldfähig. Er sei zwar unterdurchschnittlich intelligent, mit einem Intelligenzquotienten von 71, aber nicht vermindert schuldfähig. In Syrien, wo er aufgewachsen sei, liege er damit im unteren Normbereich, sagte Professor Johannes Fuß in der Verhandlung.