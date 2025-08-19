Christina Block bestreitet, die Entführung ihrer Kinder aus Dänemark in Auftrag gegeben zu haben. Ihre Erklärung wirft bei den Prozessbeteiligten allerdings viele Fragen auf.
19.08.2025 - 13:41 Uhr
Nach der Entführung ihrer Kinder aus der Obhut ihres Vaters in Dänemark strebte die Hamburger Unternehmerin Christina Block nach eigenen Worten eine Kooperation mit der Polizei an. „Ich war erleichtert, dass die Polizei involviert war“, sagte die Angeklagte auf eine Frage im Prozess vor dem Hamburger Landgericht.