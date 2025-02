In einem verwilderten Garten in Kaltental wird ein junger Mann gefesselt und gefoltert. Nach der Aktion eines Entführer-Quartetts an Dreikönig 2024 hat das Landgericht nun mehrjährige Haftstrafen verhängt.

Der Garten unterhalb der Buswendeschleife Waldeck in Kaltental liegt so verwildert und trostlos da wie immer. Doch immerhin ist das Entführungs- und Folterdrama, das sich dort in der Nacht zu Dreikönig 2024 abspielte, vom Stuttgarter Landgericht juristisch zurechtgeschnitten und abgeschlossen worden. Die 14. Strafkammer hat am Dienstag vier Angeklagte im Alter von 21 bis 27 Jahre sind zu mehrjährigen Jugend- beziehungsweise Haftstrafen verurteilt. Sie sollen einen 20-Jährigen zunächst in Vaihingen geschlagen und entführt, dann in der Gartenhütte am Ortsrand von Kaltental gefesselt und gefoltert haben.