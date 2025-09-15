Festnahmen, Demonstrationen und Prozesse - in der Türkei ist die größte Oppositionspartei im Aufruhr. Nun könnte der Parteichef abgesetzt werden. Das hätte weitreichende Folgen.
15.09.2025 - 07:20 Uhr
Ankara - Die türkische Opposition kämpft angesichts einer Verhaftungswelle und zahlreicher Prozesse um ihr politisches Überleben. Am Montag richten sich alle Augen auf ein Verfahren in Ankara, das die Absetzung des Chefs der größten Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, zur Folge haben könnte. Es geht laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu dabei um die Annullierung der Entscheidungen des Parteitags im Jahr 2023. Delegierte sollen bestochen worden sein, damit sie ihre Stimme für Özel abgeben.