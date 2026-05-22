Der ehemals ranghöchste Polizeibeamte des Landes muss sich noch einmal vor Gericht verantworten. Im Zentrum des Verfahrens steht ein mitgeschnittenes Telefonat. Ist es verändert worden?
22.05.2026 - 11:22 Uhr
Im zweiten Verfahren gegen den vom Dienst suspendierten Inspekteur der Polizei hat die Verteidigung die Echtheit des Mitschnitts eines Telefonats bezweifelt. Es gebe konkrete Anhaltspunkte, dass es sich bei dem Mitschnitt in Teilen um eine verfälschte Datei handle, sagte die Verteidigerin des Angeklagten. Ein Sachverständiger soll nach Willen der Verteidigerin deswegen den Mitschnitt untersuchen.