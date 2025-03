Rechtspopulistin Marine Le Pen hätte gute Chancen, 2027 Frankreichs Präsidentin zu werden. Am Montag könnte sie ein Prozess auf diesem Weg stoppen.

Stefan Brändle 30.03.2025 - 11:44 Uhr

Die französische Justiz hatte in letzter Zeit mehrere spektakuläre Prozesse zu meistern – mit Starschauspieler Gérard Depardieu etwa, mit Expräsident Nicolas Sarkozy oder dem Missbrauchsopfer Gisèle Pelicot. Kein Gerichtsfall Prozess dürfte aber so massive Folgen haben wie eine Veruntreuungsaffäre gegen die rechtsextreme Partei Front National. Politische Folgen, wohlgemerkt: Das für Montag angesagte Urteil könnte darüber befinden, ob die Rechtspopulistin und Putin-Versteherin Marine Le Pen, 58, in den Elysée-Palast einziehen kann.