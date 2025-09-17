Prozess um Schüsse-Banden Opfer im Wachkoma – über neun Jahre Haft für den Täter
Mit Vollgas überfahren: Nach dem Angriff auf den Wirt eines einstigen Szenelokals am Vaihinger Markt hat das Landgericht Stuttgart nun das Urteil gesprochen.
Mit Vollgas überfahren: Nach dem Angriff auf den Wirt eines einstigen Szenelokals am Vaihinger Markt hat das Landgericht Stuttgart nun das Urteil gesprochen.
Es war noch eine Rechnung offen in der Auseinandersetzung zweier rivalisierender Gruppierungen – und der Wirt eines Stammlokals am Vaihinger Markt hat sie bitter bezahlt. Seit zwei Jahren liegt der 33-Jährige im Wachkoma, nachdem er bei einer Auseinandersetzung von einem Gegner mit einem Mercedes Cabrio mit Vollgas ins Visier genommen und angefahren wurde. Ein 26-Jähriger wurde am Mittwoch vom Stuttgarter Landgericht wegen versuchten Totschlags zu einer Haftstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt. Außerdem soll er 500.000 Euro Schmerzensgeld an die Familie des Opfers zahlen.