 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Wer war der erste Schütze in der Schüsse-Serie?

Prozess um Schüsse-Banden Wer war der erste Schütze in der Schüsse-Serie?

Prozess um Schüsse-Banden: Wer war der erste Schütze in der Schüsse-Serie?
1
Signal an die Gruppierungen: Polizeirazzia in Zuffenhausen im Jahr 2024. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Es sollen Vorboten einer Serie gewesen sein – doch die Schüsse in einer Julinacht 2022 in Zuffenhausen bleiben ungeklärt. Das Landgericht sprach einen Angeklagten frei.

Lokales: Wolf-Dieter Obst (wdo)

Wenige Tage vor seinem 25. Geburtstag hat ein mutmaßliches Mitglied der Zuffenhausen/Göppingen-Gang ein besonderes Geschenk bekommen: Er ist wieder frei. Nach einem mehrmonatigen Prozess wurde er von der 19. Strafkammer des Landgerichts vom Vorwurf freigesprochen, im Juli 2022 in Zuffenhausen auf zwei gegnerische Mitglieder der Esslingen/Ludwigsburg-Gruppierung geschossen zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte für ihn noch fünf Jahre Haft wegen versuchten Totschlags gefordert.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Banden in der Region Stuttgart: Die Chronologie der Schüsse-Serie

Banden in der Region Stuttgart Die Chronologie der Schüsse-Serie

Schüsse auf offener Straße und ein Handgranatenangriff auf einem Friedhof halten die Region Stuttgart seit dem Sommer 2022 in Atem. Eine Übersicht.

Der Prozess ist aus zweierlei Gründen ein bedeutsam gewesen. Zum einen gehören die Schüsse zu den ersten, die im Zusammenhang mit der Serie von bewaffneten Auseinandersetzungen zweier multiethnischer, im Kern kurdisch geprägter Gruppierungen in der Region Stuttgart von der Polizei registriert wurden. Zum anderen gibt es keine redewilligen Zeugen des Vorfalls – die Anklage gegen den jungen Mann fußt wesentlich auf abgehörten Gesprächen per Pkw-Innenraumüberwachung sowie auf Angaben einer Vertrauensperson. Nicht ausreichend allerdings für die Kammer unter dem Vorsitzenden Richter Norbert Winkelmann.

Die Mutter schöpfte Verdacht: Warst du das?

Das Problem des Indizienprozesses: Die Anklage konnte nicht einmal den konkreten Tatzeitpunkt angeben. War es der 20. Juli 2022? Oder die Nacht zum 30. Juli? Bemerkenswert jedenfalls, dass selbst die Mutter des Angeklagten, die im Verlauf des zehnmonatigen Prozesses spontan als Zeugin gehört wurde, offenbar einen Verdacht gehegt hat. In einem sichergestellten Chatverlauf hat die Kripo eine Nachricht an ihren Sohn gefunden, mit der Frage: „Warst du das?“ Unsere Zeitung hatte über den Vorfall vom 20. Juli 2022 unter der Überschrift „Wer steckt hinter dem Schuss auf offener Straße?“ berichtet.

Als die bewaffneten Zwischenfälle augenfällig wurden: Bericht vom 23. Juli 2022. Foto: Archiv

Schon damals hatte unsere Zeitung dargestellt, dass es im Umfeld eines Lokals an der Burgunderstraße in Zuffenhausen zu Szenen mit Schusswaffen gekommen war. In diesem Fall hatte eine Besatzung eines weißen BMW in Richtung des Stammlokals der Zuffenhausen-Clique gefeuert, eine Kugel blieb in der Glasscheibe einer Eingangstür eines benachbarten Lokals stecken. Ein schwarzer Mercedes verfolgte den Angreifer. Danach verloren sich alle Spuren. Auf die Frage des Richters, wie die Mutter denn darauf komme, dass mit dem schwarzen Auto ihr Sohn etwas zu tun haben könnte, blieb die Antwort eher vage – und wurde auf Anraten des Verteidigers auch nicht weiter ausgeführt.

Bereits zur Urteilsverkündung auf freiem Fuß

Bei dem angeklagten Fall soll jedenfalls ein Auto mit Ludwigsburger Kennzeichen, offenbar gegnerische Eindringlinge im Zuffenhäuser Cliquenrevier, in der Nähe des Stammlokals gestellt worden sein. Der Angeklagte soll auf die beiden Insassen geschossen haben. Beide ins Visier genommene Personen sind dem Landeskriminalamt als Angehörige der Esslingen/Ludwigsburg-Gruppe bekannt. Einer von ihnen, ein 22-Jähriger, ist wegen tätlichen Angriffs auf den Handgranaten-Attentäter von Altbach im Juni 2023 sowie wegen Schüssen auf ein mutmaßliches Führungsmitglied der Zuffenhausen-Gruppe zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Allerdings bisher nicht rechtskräftig.

Der Fall der Schüsse vom Juli 2022 bleibt nach dem Freispruch für den noch 24-Jährigen vorerst ungeklärt. Die 19. Kammer hat ihn dabei nicht nur aus Mangel an Beweisen, sondern aus sogenannten tatsächlichen Gründen freigesprochen. Er musste befand sich bereits am Tag der Urteilsverkündung nicht mehr in Untersuchungshaft.

Weitere Themen

Nach Schlägerei im Zelt: Schaustellerverbands-Chef aus Stuttgart: „Auf dem Wasen gibt es keine Clans“

Nach Schlägerei im Zelt Schaustellerverbands-Chef aus Stuttgart: „Auf dem Wasen gibt es keine Clans“

Nach der Schlägerei in einem Zelt auf dem Cannstatter Volksfest erbost sich der Vorsitzende des Schaustellerverbands aus Stuttgart. Die Polizei schaltet derweil ein Hinweisportal.
Von Michael Bosch
Sexueller Übergriff in Stuttgart: Unbekannter fasst Frau an die Brust und schlägt sie – Polizei ermittelt

Sexueller Übergriff in Stuttgart Unbekannter fasst Frau an die Brust und schlägt sie – Polizei ermittelt

Eine 36-Jährige ist am frühen Dienstagmorgen auf der Königstraße in Stuttgart Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Die Polizei ermittelt.
Von Frederik Herrmann
Liveblog zum Cannstatter Volksfest: Zweiter Familientag auf dem Wasen – viel Programm für Kinder

Liveblog zum Cannstatter Volksfest Zweiter Familientag auf dem Wasen – viel Programm für Kinder

Auf dem 178. Cannstatter Volksfest in Stuttgart wird wieder gefeiert – in den Festzelten und rundherum. Wir begleiten das Traditionsfest täglich mit unserem Liveblog.
Von Unserer Redaktion
Fundbüro auf dem Volksfest: Wasen-Fundbüro – „Wir wetten, wann der erste Ehering gesucht wird“

Fundbüro auf dem Volksfest Wasen-Fundbüro – „Wir wetten, wann der erste Ehering gesucht wird“

Herz im Bierzelt verloren und schwups ist der Ehering weg? Klarer Fall für das Wasen-Fundbüro. Die Mitarbeiterinnen helfen den Besuchern aus so manchem Schlamassel.
Von Iris Frey
Unfall in Bad Cannstatt: Mini Cooper prallt gegen Stadtbahn – Verkehr zeitweise beeinträchtigt

Unfall in Bad Cannstatt Mini Cooper prallt gegen Stadtbahn – Verkehr zeitweise beeinträchtigt

Am Mittwochmorgen kam es in Stuttgart-Bad Cannstatt zu einem Unfall zwischen einem Mini Cooper und einer Stadtbahn. Der Verkehr war zeitweise beeinträchtigt.
Von Frederik Herrmann
Cannstatter Volksfest und Drogen: Kokain auf dem Wasen – und Zustände wie auf dem Oktoberfest?

Cannstatter Volksfest und Drogen Kokain auf dem Wasen – und Zustände wie auf dem Oktoberfest?

Auf dem Münchner Oktoberfest haben Drogenfahnder gezielt nach Kokain gesucht. Auf dem Volksfest gibt es das bisher nicht – doch die Modedroge spielt auch hier eine Rolle.
Von Jürgen Bock
Parade in Stuttgart: Mad Pride Day feiert Vielfalt und fordert Akzeptanz

Parade in Stuttgart Mad Pride Day feiert Vielfalt und fordert Akzeptanz

Schluss mit dem Versteckspiel – Psychiatrie-Erfahrene feiern in Stuttgart den ersten Mad Pride Day.
Von Carolin Klinger
Cannstatter Volksfest: Diese Promis feiern auf dem Wasen

Cannstatter Volksfest Diese Promis feiern auf dem Wasen

TV-Köpfe, Influencer, Wahlkämpfer, VfB-Stars, Sänger, Kulturgrößen, Wirtschaftsbosse – viel Prominenz tummelt sich auf dem Wasen. Und Sterneköche lassen ihre Kreativität spielen.
Von Uwe Bogen
Rostbraten für 9,90 Euro – so schmeckt das Wasen-Schnäppchen

Cannstatter Volksfest Rostbraten für 9,90 Euro – so schmeckt das Wasen-Schnäppchen

Günstige Mittagsangebote locken unter der Woche in die Festzelte auf dem Cannstatter Wasen – allerdings gibt es dabei einen bestimmten Haken für die ganz Sparsamen.
Von Michael Maier
Hallschlag in Stuttgart: Mehr als 300 neue Wohnungen im einst verrufenen Stuttgarter Stadtteil

Hallschlag in Stuttgart Mehr als 300 neue Wohnungen im einst verrufenen Stuttgarter Stadtteil

Grundsteinlegung für das letzte Großprojekt der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft auf dem Hallschlag in Bad Cannstatt. Fertigstellung im Jahr 2027.
Von Uli Nagel
Weitere Artikel zu Stuttgart Landgericht Stuttgart
 