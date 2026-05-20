Prozess um Unfalltod am Olgaeck Nach dem Urteil bleibt die Schuld
Der Unfallfahrer ist verurteilt. Doch das ist nur die strafrechtliche Aufarbeitung. An den Folgen des Unfalls werden alle Beteiligten noch lange tragen.
Der Unfallfahrer ist verurteilt. Doch das ist nur die strafrechtliche Aufarbeitung. An den Folgen des Unfalls werden alle Beteiligten noch lange tragen.
Das Urteil ist gesprochen. Der Unfallverursacher ist zu einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Er hat den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Aus strafrechtlicher Sicht liegt das Urteil im durchaus möglichen Strafbemessungsrahmen. Es stellt vorerst den Abschluss sich über ein Jahr ziehender Ermittlungen dar. Noch ist es nicht rechtskräftig. Dennoch wird es für manchen bitter klingen. Schließlich ist ein Mensch gestorben.