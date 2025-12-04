Oliver Pocher hatte einer Influencerin in Videos vorgeworfen, sich im Internet positive Reaktionen erkauft zu haben - und musste deshalb vor Gericht.
Köln - Ein Verfahren gegen Oliver Pocher wegen übler Nachrede ist gegen Zahlung einer Geldauflage vorläufig eingestellt worden. Das ist das Ergebnis eines Prozesses vor dem Kölner Amtsgericht. Der Komiker soll 15.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen zahlen. Darauf einigten sich Pocher, die Staatsanwaltschaft und das Gericht in einem Rechtsgespräch.