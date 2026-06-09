Den Kopf mit den lichten, kurzen, dunklen Haaren leicht nach vorn geneigt. Das Gesicht mit der rechten Hand aufgestützt. In dieser Pose verharrt der Angeklagte während der meisten Zeit des Prozesses. Erst als Aufnahmen von dem Ende August letzten Jahres in Filderstadt gefundenen Trolley mit menschlichen Überresten gezeigt werden, dreht er seinen Körper leicht in Richtung Fotoleinwand. Der 51-Jährige soll die Leiche in den Koffer gepackt haben, nachdem er die 40-jährige Frau getötet hatte. Wegen Totschlags muss er sich dafür vor der ersten Strafkammer des Landgerichts Stuttgart verantworten. Prozessauftakt war am Dienstag.