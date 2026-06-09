Den Kopf mit den lichten, kurzen, dunklen Haaren leicht nach vorn geneigt. Das Gesicht mit der rechten Hand aufgestützt. In dieser Pose verharrt der Angeklagte während der meisten Zeit des Prozesses. Erst als Aufnahmen von dem Ende August letzten Jahres in Filderstadt gefundenen Trolley mit menschlichen Überresten gezeigt werden, dreht er seinen Körper leicht in Richtung Fotoleinwand. Der 51-Jährige soll die Leiche in den Koffer gepackt haben, nachdem er die 40-jährige Frau getötet hatte. Wegen Totschlags muss er sich dafür vor der ersten Strafkammer des Landgerichts Stuttgart verantworten. Prozessauftakt war am Dienstag.

Den Koffer mit den menschlichen Überresten haben Ermittler genau unter die Lupe genommen. Ein Polizeibeamter, der mit den Untersuchungen rund um den Trolley betraut war, sagte im Zeugenstand vor Gericht aus, dass die Leiche nur wenig Rückschlüsse auf die Art zugelassen hätte, wie die 40-jährige Frau zu Tode gekommen sein könnte. Die Gesichtszüge der Leiche seien nicht mehr erkennbar gewesen. Der Körper sei stark verwest und teilweise skelletiert gewesen. Hinweise auf eine Stichverletzung oder eine andere Art der Gewalteinwirkung als Todesursache seien daher nicht möglich gewesen.

Die in dem Koffer gefundenen menschlichen Überreste wiesen aber laut dem Zeugen drei gut erkennbare Tattoos auf. Auch wurden in dem Trolley Tupfer mit menschlichem Blut gefunden, die der Leiche zugeordnet werden konnten. Eines der Tattoos und die durch das Blut ermittelte DNA seien im Polizeicomputer gespeichert gewesen und somit habe die Leiche identifiziert werden können. Auffallend sei auch gewesen, sagte der Polizeibeamte, dass die Fußgelenke der Frau mit einer blau-schwarzen Krawatte umwickelt gewesen seien. Bekleidet gewesen sei die Frau, so der Zeuge weiter, mit einem wohl grauen Poloshirt und einer schwarzen Sporthose. Es sei auffallend, dass die Leiche keine Unterwäsche und keinen Büstenhalter getragen habe.

In dem Trolley wurden ein Rucksack und eine Handtasche gefunden

Neben den menschlichen Überresten, so führte der Zeuge weiter aus, wurden in dem Koffer ein Rucksack und eine Handtasche gefunden. Er und seine Kollegen hätten beide Fundsachen detailliert untersucht. In dem Rucksack hätten sich ein Paar Sportschuhe und Artikel wie die Tupfer mit dem Blut befunden, die auf Drogenkonsum schließen ließen. Eine leere Handyhülle sei ebenfalls darin gewesen. Das dazugehörige Mobiltelefon sei bisher aber noch nicht aufgetaucht. In der Handtasche seien weitere Gegenstände gesichert worden – ein Geldbeutel etwa und erneut Drogenutensilien wie Spritzen.

Der 51-jährige Angeklagte soll eine 40-jährige Frau zu Tode gebracht und sie anschließend in einen Koffer gesteckt haben. Foto: Max Kovalenko

Eine Art Vorhängeschloss am Koffer hatte die Ermittler laut dem Zeugen auf eine vermeintlich heiße Spur gebracht. Denn, so der Polizeibeamte, in der Wohnung eines der Tatverdächtigen sei ein Schloss gleicher Marke und gleichen Fabrikats gefunden worden. Die anfängliche Freude über den vermeintlichen Fahndungserfolg legte sich aber rasch: Das Ermittlerteam habe herausgefunden, dass es sich um ein handelsübliches, in jedem Baumarkt erhältliches Schloss handele. Der Tatverdacht gegen diesen Mann habe sich somit nicht erhärtet.

Wohnung des Angeklagten wirkte sehr aufgeräumt

Nach weiteren Ermittlungen im Umfeld der Geschädigten, die wohl der Drogenszene zugeordnet werden kann, war die Polizei dann auf die Spur des 48-jährigen Angeklagten gekommen. In seiner Wohnung, so der Beamte im Zeugenstand, seien bei einer Durchsuchung Anzüge entdeckt worden. Bei einem habe die dazu passende Krawatte gefehlt. Ob es sich dabei um die Krawatte handeln könnte, die um die Füße des Opfers gewickelt war, ließ er offen. Die Wohnung sei aber in einem sehr aufgeräumten Zustand aufgefunden worden und habe fast so gewirkt, als würde niemand darin leben. Auffallend sei gewesen, dass der Siphon unter dem Waschbecken gefehlt habe.

Vor der ersten Strafkammer des Landgerichts Stuttgart hat der Prozess um die Kofferleiche von Filderstadt begonnen. Foto: Max Kovalenko

Der Angeklagte äußerte sich zum Verfahrensauftakt weder zu seiner Biografie noch zu der ihm zur Last gelegten Straftat. Bekannt ist nur, dass er im August 1974 in Duisburg geboren wurde. Laut Anklageschrift soll der Mann zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen dem 22. Juli und dem 7. August letzten Jahres die Geschädigte zu Tode gebracht haben. Vermutlich aber, so die Staatsanwältin, sei die Tat wohl am 23. Juli 2025 begangen worden. Danach soll er die Leiche in einen Rollkoffer gesteckt und den Trolley mit Müllbeuteln umwickelt haben.

Passanten war ein starker Geruch aufgefallen

Bauhofmitarbeiter waren Ende August 2025 per Mail von einem Passanten auf einen starken Geruch bei einer parkähnlichen Anlage mit Spielplatz nahe der Dietrich-Bonhöffer-Straße in Filderstadt-Bonlanden aufmerksam gemacht worden, sagten weitere Zeugen während des ersten Verhandlungstages aus. Die Bauhofmitarbeiter seien zu dem bezeichneten Ort gefahren, hätten den Koffer entdeckt und das Vorhängeschloss mithilfe eines Metallhakens geknackt. Sie seien sich zunächst nicht sicher gewesen, ob die Überreste im Innern des Trolleys von einem Menschen oder einem Tier stammten, und alarmierten vorsorglich die Polizei.

Für den Prozess sind sieben weitere Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird Ende Juli erwartet.