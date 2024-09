Vor dem Landgericht Stuttgart hat der Prozess gegen einen 35-jährigen Mann wegen versuchten Mordes in Fellbach begonnen. Er gibt dabei Einblicke in sein Leben, das schon früh von Drogen und Alkohol geprägt war.

Der Mann auf der Anklagebank hat zahlreiche Tattoos auf den Armen und im Gesicht. Er erzählt von einem Leben, das nicht einfach gewesen sei, und das ihn nun vor eine Schwurgerichtskammer des Stuttgarter Landgerichts gebracht hat. Der 35 Jahre alte Mann muss sich wegen versuchten Mordes aus Habgier, gefährlicher Körperverletzung und versuchten Raubes mit Todesfolge verantworten.

Sein Vater sei Alkoholiker gewesen, der die Familie verlassen habe, als er ein Jahr alt war, und mit 40 gestorben. Vom Großvater sei er sexuell missbraucht worden, von der Mutter nie richtig geliebt, da sie in ihm das Abbild des Vaters gesehen habe, der „ein Monster war“. Schon in der Grundschule sei er gemobbt worden, den Hauptschulabschluss habe er aber geschafft und dann beim Vater eines Freundes als Monteur von Photovoltaikmodulen gearbeitet.

Lesen Sie auch

Am Tattag war er „definitiv besoffen“

Mit Drogen aller Art sei er schon in seiner Jugend in Berührung gekommen. Seine erste Zigarette habe er mit elf Jahren geraucht, das erste Mal Alkohol gab es mit 13. Der Konsum habe sich vor allem nach dem Tod seines Vaters, zu dem er regelmäßig Kontakt gehabt habe, gesteigert – ein bis zwei Flaschen Wodka oder zehn bis 15 Flaschen Bier pro Tag. „Ich habe schon vor der Arbeit getrunken“, erzählte der Angeklagte.

Mit zwölf Jahren habe er erstmals Cannabis konsumiert, mit 15 Jahren Amphetamine ausprobiert. Später seien Heroin, Kokain, Crack, Ecstasy, K.-o.-Tropfen und Medikamente hinzugekommen. Auch am 9. Februar dieses Jahres, der Tag, weshalb er vor Gericht ist, sei er „definitiv besoffen“ gewesen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am Abend zu einem Bekannten nach Fellbach gegangen zu sein, um sich Drogen zu besorgen. Um diese auf jeden Fall zu bekommen, habe er ein Klappmesser mit acht Zentimeter Klingenlänge dabei gehabt. Er habe den Bekannten auf dem Bett sitzend angetroffen und ihn aufgefordert, ihm die Drogen zu geben. Nachdem sich der Bekannte geweigert habe, soll der Angeklagte nach kurzem Wortgefecht das Messer gezogen und ihm einen zwei bis drei Zentimeter breiten und acht bis zehn Zentimeter langen Stich im Halsbereich zugefügt haben. Als der Verletzte aus dem Fenster fliehen wollte, habe er zu ihm gesagt „lass es, ich erwische dich sowieso“. Er habe dann einen Beutel mit Amphetaminen, eine angefangene Flasche Wodka und Tabak von einem Tisch genommen und sei geflohen. Das Opfer konnte laut Anklage einen Notruf absetzen, wurde ins Hospital gebracht und noch in der Nacht entlassen. Der Stich habe die Luftröhre knapp verfehlt.

Der Angeklagte berichtet von Wahnvorstellungen

Diesen Vorwurf bestritt der Angeklagte entschieden. Er gab zu, schon vor der Arbeit einen Wodka-Sprudel-Mix getrunken und einen Joint geraucht zu haben. In der Mittagspause habe er zwei Jägermeister, nach der Arbeit drei bis vier Weizenbiere getrunken. Beim Einkaufen habe er dann das spätere Opfer getroffen, den er seit ein paar Wochen kannte, und ihn gefragt, ob er „Tabletten zum Runterkommen“ habe. Dieser habe ihm vier Tabletten gegeben, die er mit einem weiteren Wodka-Sprudel-Mix genommen habe. „Danach hatte ich Wahnvorstellungen und habe meinen toten Vater neben mir gesehen“, erzählte der 35-Jährige. Er sei dann mit einem Kumpel zu dem Bekannten gegangen und habe gefragt, „was er ihm für ein Scheiß-Zeug“ gegeben habe. Dieser habe ebenfalls einen Freund zu Besuch gehabt. Als er den Bekannten aufgefordert habe, „aufzustehen und wie ein Mann zu reden“, habe ihn dessen Freund in den Schwitzkasten genommen. Er habe gesagt, „lass los, ich habe ein Messer“, habe das Messer aus der Tasche gezogen, aufgeklappt und es dem Mann in die Schulter stechen wollen, da er Atemnot bekommen habe.

„Du hast mich am Hals erwischt“

Als er den Stich nach hinten ausführte, habe er einen Widerstand gespürt und das Messer zurückgezogen. Er habe den Bekannten gefragt, ob er ihn erwischt habe. Das habe er verneint. „Ich habe auch kein Blut gesehen.“ Später in der Nacht habe ihn das Opfer geweckt und mit den Worten „Du hast mich am Hals erwischt“ den Stich gezeigt. Er habe ihm aber gesagt, er müsse sich keine Sorgen machen. Er habe bei der Polizei erzählt, dass er „von einem von Hells Angels abgestochen“ worden sei. Mit Absicht habe er ihn nicht verletzt. „Ich gehe doch nicht einfach hin und steche einen Menschen ab“, sagte der 35-Jährige.

Für den Prozess sind weitere fünf Verhandlungstage geplant, das Urteil soll am 9. Oktober verkündet werden.