Mehrere Millionen für einen provisorischen Gerichtssaal in einer umgebauten Reithalle? Die Angeklagte Daniela Klette hält das für ein fatales Signal.

dpa 28.05.2025 - 11:22 Uhr

Verden - Mit scharfen Worten hat die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette den provisorischen Gerichtssaal in einer Reithalle in Verden kritisiert. "Ich bin noch keiner Person begegnet, die das normal findet", sagte die 66-Jährige am ersten Verhandlungstag in den neuen Räumen.