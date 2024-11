Patch Barracks in Stuttgart im Auftrag von Jan Marsalek ausspioniert?

Prozess wegen Spionage in London

Die Aufregung war enorm: Der frühere Wirecard-Vorstand Marsalek soll einen russischen Spionagering aus mehreren Bulgaren in Großbritannien angeleitet haben. Auch die „Patch Barracks“ in Stuttgart spielen eine Rolle.

Lukas Jenkner /dpa 28.11.2024 - 16:02 Uhr

In London hat ein Prozess gegen drei Bulgaren begonnen, die für Russland spioniert haben sollen - auch im Auftrag von Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek. Sie bestreiten das. Zwei weitere Bulgaren räumten hingegen bereits vor Prozessbeginn Spionagevorwürfe ein, wie zum Auftakt des Verfahrens am Strafgerichtshof Old Bailey bekannt wurde.