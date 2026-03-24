Dutzende Frauen haben dem US-Entertainer Bill Cosby sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Er saß knapp drei Jahre in Haft. In einem Zivilprozess verhängt eine Jury nun eine Millionenstrafe.
24.03.2026 - 00:34 Uhr
Los Angeles - Der US-Komiker und Schauspieler Bill Cosby (88) ist erneut des sexuellen Missbrauchs für schuldig befunden und zu einer hohen Entschädigung verurteilt worden. Geschworene in Kalifornien sahen es in dem Zivilprozess als erwiesen an, dass Cosby vor mehr als 50 Jahren eine heute 84 Jahre alte Frau missbraucht hatte. Die Jury sprach der Klägerin Schadenersatz von mehr als 19 Millionen Dollar (über 16 Millionen Euro) zu, wie US-Medien berichteten.