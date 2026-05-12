Nach dem VW-Abgasskandal verlangen Investoren immer noch Milliarden als Entschädigung. Im Prozess wird nun ein Zeuge vernommen, der in der Affäre selbst schon verurteilt wurde. Was kann er beitragen?
12.05.2026 - 13:22 Uhr
Braunschweig - Im milliardenschweren Investorenprozess zur VW-Dieselaffäre hat die Zeugenvernehmung des früheren Chefs der Motorentwicklung bei Audi und späteren Porsche-Vorstands Wolfgang Hatz begonnen. "Mir ist nicht bekannt, dass irgendein VW-Vorstand Kenntnis von dieser Funktion hatte", sagte der 67-Jährige vor dem Oberlandesgericht Braunschweig mit Blick auf die sogenannte Akustikfunktion.