Diebesbande soll mehr als 60 Mal geklaut haben – auch in Stuttgart

Prozessauftakt am Landgericht Heilbronn

Dutzende Male soll die Bande auf Beutezug gegangen sein. Mal stahl sie demnach Baumaschinen, mal E-Fahrräder und sogar Zubehör zum Angeln. Das Landgericht Heilbronn erwartet einen langen Prozess.

red/dpa/lsw 23.08.2024 - 06:40 Uhr

In Stuttgart stehlen mehrere Männer Kabeltrommeln von einem Firmengelände, in Sigmaringen klauen Diebe rund 30 Fahrräder aus einem Geschäft und mit einem Dutzend Einbrüchen in Autohäuser sorgt ein mutmaßlicher Autoknacker landesweit für Aufregung. Diebesbanden knacken Wohnwagen, sie plündern Schmuckgeschäfte und machen auch vor Friedhöfen nicht halt. Die Dunkelziffer ist hoch - und wenn die Verdächtigen dann doch mal auf der Anklagebank enden, schweigen sie meistens.