Ein 31-Jähriger wird am Landgericht Stuttgart beschuldigt, im großen Stil mit Betäubungsmittel gehandelt zu haben.

Sebastian Steegmüller 11.09.2024 - 14:56 Uhr

Es klingt nach einem spannenden TV-Krimi im Abendprogramm: Ein 31 Jahre alter Mann soll mit mehreren gesondert verfolgten Personen zwischen Mai 2020 und Februar 2021 im Raum Stuttgart im großen Stil mit Drogen gehandelt haben. Dem Angeklagten, dessen Prozess am Mittwoch am Landgericht Stuttgart begonnen hat, wird zudem vorgeworfen, die Beschaffung des Rauschgifts im europäischen Ausland organisiert zu haben. Selbst zu Hintermännern in Kolumbien soll der 31-Jährige, der in Bad Cannstatt und in Fellbach aufgewachsen ist, Kontakt gehabt haben.