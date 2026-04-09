Musikunternehmer Sean Combs war jahrelang einer der einflussreichsten Akteure im US-Hip-Hop. Das Urteil gegen ihn brachte schwere Vorwürfe zum Vorschein. Trotzdem könnte er jetzt freikommen.
09.04.2026 - 18:54 Uhr
New York - Nach der Verurteilung des US-Rappers Sean Combs dringt seine Verteidigung nun auf eine Aufhebung des Urteils. Vor einem Berufungsgericht in New York argumentierte die Anwältin Alexandra Shapiro, Combs sei zu Unrecht verurteilt worden und habe zudem eine unüblich hohe Strafe bekommen. Der Richter nannte den Fall "außergewöhnlich schwierig". Eine Entscheidung des Gerichts steht noch aus.