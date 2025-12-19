Heimliche Sedierung, Missbrauch und Videos im Netz: In Aachen ist ein 61-Jähriger zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Opfer war seine Ehefrau.
19.12.2025 - 13:16 Uhr
Aachen - Weil er seine Ehefrau mehrfach heimlich sediert, missbraucht und die Taten gefilmt hat, ist ein 61-Jähriger in Aachen zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach ihn unter anderem wegen schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung schuldig, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.