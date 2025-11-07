 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Kultur

  4. Preiswürdig: das ARD-Dokudrama „Nürnberg 45“

Prozesse gegen NS-Verbrecher Preiswürdig: das ARD-Dokudrama „Nürnberg 45“

Prozesse gegen NS-Verbrecher: Preiswürdig: das ARD-Dokudrama „Nürnberg 45“
1
Überlebende: Ernst Michel (Jonathan Berlin) und Seweryna Szmaglewska (Katharina Stark) im Nürnberger Justizpalast Foto: NDR/Márton Kállai

„Nürnberg 45 – Im Angesicht des Bösen“ schildert die Prozesse gegen die NS-Verbrecher aus Sicht des Auschwitz-Überlebenden und Journalisten Ernst Michel.

„Hattest Du schon mal einen Albtraum?“, fragt der junge Mann in die Kamera. „Stell’ dir vor, du wachst auf, und der Albtraum geht weiter, immer weiter!“ Ernst Michels Nachtmahr sieht so aus: Das fahle Licht und die Blickwinkel sorgen im Zusammenspiel für erhebliches Unbehagen, als er schnellen Schrittes durch ein Gebäude und eine Treppe hinunter in den Keller geht. In dem heruntergekommenen Trakt, der wir ein Vorhof zur Hölle wirkt, passiert er eine Reihe von Zellen, daneben stehen die Namen der Häftlinge. Hess, Jodl, Kaltenbrunner und schließlich Göring, der Teufel höchstpersönlich: „Du bist also derjenige, den wir vergessen haben. Ein bedauerlicher Irrtum – den wir jetzt korrigieren.“

 

Zeitenwende im Völkerrecht

Was wie ein Horrorfilm beginnt, ist ein auch dank der Musik gleichermaßen fesselndes wie erschütterndes Dokudrama über ein Ereignis, das zu einer Zeitenwende im Völkerrecht führte: Im November 1945 begannen im Nürnberger Justizpalast die Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher des Nationalsozialismus. Zum ersten Mal in der Geschichte mussten sich Politiker und Militärs vor einem internationalen Gericht für ihre Untaten verantworten. Der 22-jährige Ernst Michel (Jonathan Berlin) aus Mannheim, Hauptfigur von „Nürnberg 45“, hat Auschwitz überlebt. Nun sitzt er als Sonderberichterstatter einer Nachrichtenagentur „Im Angesicht des Bösen“ (wie der Titelzusatz lautet) und lauscht gemeinsam mit den nach eigener Ansicht ausnahmslos unschuldigen Angeklagten den Aussagen anderer Überlebender, die von dem namenlosen Grauen in den Vernichtungslagern berichten.

Foto: NDR/Zeitsprung Pictures/Spiegel

Es gab schon einige Filme über die Prozesse, etwa den drei Stunden langen Hollywood-Klassiker „Urteil von Nürnberg“ (1961) mit Spencer Tracy als Richter oder den amerikanischen TV-Zweiteiler „Nürnberg – Im Namen der Menschlichkeit“ (2000); beide schildern die Ereignisse aus Sicht der Ankläger. In den USA kommt in diesen Tagen „Nuremberg“ in die Kinos; Hauptfigur ist ein Psychiater, der sich an dem von Russell Crowe verkörperten Hermann Göring die Zähne ausbeißt.

Das absolut Böse

Der frühere Reichsmarschall repräsentiert auch in „Nürnberg 45“ das absolut Böse. Francis Fulton Smith ist eine treffliche Besetzung, selbst wenn nicht alle seine kurzen Auftritte so furchterregend sind wie die Stippvisite in Michels Albtraum. Für die eigentliche Handlung ist seine Mitwirkung allerdings nicht weiter von Belang, obwohl sie sich wie ein roter Faden durch den Film zieht: Göring, durch Michels Zeitungsberichte neugierig geworden, bittet seinen Anwalt (Wotan Wilke Möhring), ein Treffen mit dem Reporter zu arrangieren. Michel ziert sich lange und sagt schließlich zu; die Begegnung verläuft jedoch ganz anders, als sich das beide wohl ausgemalt haben.

Unsere Empfehlung für Sie

Hans Sigl liest in Stuttgart: So denkt der „Bergdoktor“ über Weihnachten – und Schoko-Nikoläuse im Oktober

Hans Sigl liest in Stuttgart So denkt der „Bergdoktor“ über Weihnachten – und Schoko-Nikoläuse im Oktober

Hans Sigl, der im ZDF den „Bergdoktor“ spielt, kommt am 15. Dezember mit seinem Leseabend „Weiße Weihnacht“ in die Liederhalle. Im Interview kritisiert er die Industrie zum Fest.

Zweite zentrale Figur ist die polnische Widerstandskämpferin Seweryna Szmaglewska (Katharina Stark), auch sie hat Auschwitz überlebt und anschließend das Sachbuch „Die Frauen von Birkenau“ verfasst. Dirk Eisfelds Drehbuch basiert unter anderem auf ihrem Roman „Die Unschuldigen in Nürnberg“. Mit ihrer Hilfe gelingt es dem Autor, den erschütternden Ereignissen ein Happy End abzutrotzen; ausgerechnet ein Artikel Michels spielt dabei die entscheidende Rolle. Dieser Schluss ist fast zu schön, um wahr zu sein, aber in der Tat authentisch. Ob das auch für die Begegnungen Michels mit dem jungen Willy Brandt (Franz Dinda) gilt, ist dagegen nicht überliefert. Brandt war im Auftrag einer norwegischen Zeitung in Nürnberg. Dass sich die beiden allmorgendlich vor dem Rasierspiegel treffen, ist zumindest schön ausgedacht.

Prominente deutsche Stimmen für die Hinterbliebenen

Die Spielszenen sind ohnehin ausgezeichnet umgesetzt, zumal Regisseur Carsten Gutschmidt und Kameramann Jens Boeck die Anmutung ihrer Bilder den restaurierten und kolorierten zeitgenössischen Aufnahmen angenähert haben. Dass sämtliche Beteiligten Deutsch sprechen, obwohl die dokumentarischen Ausschnitte die Vielsprachigkeit der Prozesse belegen, schmälert den Eindruck der Authentizität allerdings. Was den Film hingegen zum Ereignis macht, sind die immer wieder eingestreuten Erzählungen der Hinterbliebenen, zumal ihre deutschen Stimmen den Ausführungen zusätzliches Gewicht verleihen. Das gilt auch für Gesprächsorte: Jacek Wiśniewski (gesprochen von Herbert Knaup), der Sohn von Seweryna Szmaglewska, ist für das Interview nach Auschwitz-Birkenau gereist. Michels Tochter Lauren Shachar (Annette Frier) hat zum ersten Mal den Saal besucht, in dem ihr noch vor Prozessende nach Amerika ausgewanderter Vater viele Stunden verbracht hat. Er selbst ist 2016 gestorben, wirkt aber dank eines Interviews (Heino Ferch) aus dem Jahr 2005 ebenfalls mit.

Ein Fernsehereignis

Zum Glück war auch der Programmdirektion klar, dass dieses Dokudrama, an dem sich sämtliche ARD-Sender beteiligt haben, ein Fernsehereignis ist. Der Sendetermin nach dem „Tatort“ beschert dem Film hoffentlich ein großes Publikum und belehrt im besten Fall auch all jene eines Besseren, die endlich einen Schlussstrich unter die NS-Zeit ziehen wollen. Vor allem junge Leute, sagt Lauren Shachar in ihrem Schlusswort, sollten verstehen, welches Unheil entstehen kann, wenn Menschen zu viel Macht bekommen.

Nürnberg 45 – Im Angesicht des Bösen: Sonntag, 9. November, 21.45 Uhr, ARD

Weitere Themen

Prozesse gegen NS-Verbrecher: Preiswürdig: das ARD-Dokudrama „Nürnberg 45“

Prozesse gegen NS-Verbrecher Preiswürdig: das ARD-Dokudrama „Nürnberg 45“

„Nürnberg 45 – Im Angesicht des Bösen“ schildert die Prozesse gegen die NS-Verbrecher aus Sicht des Auschwitz-Überlebenden und Journalisten Ernst Michel.
Von Tilmann P. Gangloff
Hans Sigl liest in Stuttgart: So denkt der „Bergdoktor“ über Weihnachten – und Schoko-Nikoläuse im Oktober

Hans Sigl liest in Stuttgart So denkt der „Bergdoktor“ über Weihnachten – und Schoko-Nikoläuse im Oktober

Hans Sigl, der im ZDF den „Bergdoktor“ spielt, kommt am 15. Dezember mit seinem Leseabend „Weiße Weihnacht“ in die Liederhalle. Im Interview kritisiert er die Industrie zum Fest.
Von Michael Werner
Kunsttipps für Stuttgart: Wieviel Gaming will das Publikum im Museum?

Kunsttipps für Stuttgart Wieviel Gaming will das Publikum im Museum?

Spielend Kunst erleben? Das geht. Wir dürfen aber auch noch immer vor Originalen staunen. Wo am besten? Hier sind unsere Tipps.
Von Nikolai B. Forstbauer
Konzert in Stuttgart: So war’s bei Madeline Juno im Wizemann

Konzert in Stuttgart So war’s bei Madeline Juno im Wizemann

Madeline Juno spielt sich im Wizemann durch ihre sieben Alben, überzeugt mit emotionalen Texten – und überraschendem Tempowechsel. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert in Stuttgart.
Von Anna-Sophie Kächele
„Ortstermin“ am 17. November: Mit uns näher dran an Tadeusz Matacz und der John-Cranko- Schule

„Ortstermin“ am 17. November Mit uns näher dran an Tadeusz Matacz und der John-Cranko- Schule

Exklusiv für unsere Leserinnen und Leser öffnen sich am 17. November die Türen der John-Cranko-Schule des Stuttgarter Balletts. Sie können dabei sein.
Von Nikolai B. Forstbauer
Popstar aus Backnang privat: Vanessa Mai: „Man denkt ja immer, so was passiert nur anderen“

Popstar aus Backnang privat Vanessa Mai: „Man denkt ja immer, so was passiert nur anderen“

Ist Vanessa Mai die neue Mariah Carey? Warum bastelt sie keinen Adventskalender mehr für Ihren Mann? Und wie geht die Sängerin mit ihrer Krebsvorstufendiagnose um?
Von Gunther Reinhardt
Zahlreiche Buchverfilmungen schaffen es im November auf die große Leinwand.

Von Literatur zu Leinwand Diese Buchverfilmungen laufen jetzt im Kino

Der November 2025 bringt eine Reihe von Kinostarts, die auf bekannten Romanen und wahren Geschichten basieren – von Science-Fiction-Klassikern bis zu bewegenden Biografien.
Von Katrin Jokic
Netflix und Co.: Streamingtipps: Die 10 besten neuen Serien im November

Netflix und Co.: Streamingtipps Die 10 besten neuen Serien im November

Schöner gruseln mit „Stranger Things“, schöner schmachten mit „Maxton Hall“ und Science-Fiction vom „Breaking Bad“-Erfinder: Diese Serien sollten Sie im November nicht verpassen.
Von Gunther Reinhardt
Wer auf der Suche nach neuem Lesestoff ist, findet hier eine spannende Auswahl quer durch verschiedene Genres.

Buch-Tipps Diese Bücher stehen gerade auf jeder Wunschliste

Diese Bücher gehören aktuell zu den meistgelesenen Titeln. Sie dominieren die Bestsellerlisten, werden überall empfohlen und begeistern ein breites Publikum. Wer auf der Suche nach neuem Lesestoff ist, wird hier sicher fündig.
Von Katrin Jokic
Neu im Kino: „The Change“: Wie Amerika im Faschismus versinkt

Neu im Kino: „The Change“ Wie Amerika im Faschismus versinkt

Der Film „The Change“ erzählt eindringlich, wie sich in Amerika ein Systemwandel vollzieht und eine Familie daran zerbricht.
Von Martin Schwickert
Weitere Artikel zu ARD Nationalsozialismus Heino Ferch Annette Frier TV
 