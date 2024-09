Ein Café in der Ulmer Innenstadt wird im Januar zum Tatort. Ein Mann nimmt mehrere Geiseln. Nun beginnt der Prozess.

dpa 09.09.2024 - 04:00 Uhr

Ulm - Nach einer Geiselnahme in der Ulmer Innenstadt startet der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44-jährigen Soldaten aus Nordrhein-Westfalen vor, am Abend des 26. Januar sechs Menschen in einem Café am Münsterplatz festgehalten zu haben.