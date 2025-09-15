Sie sollen Mädchen zwischen 13 und 15 Jahren zur Prostitution gezwungen haben - und waren dabei teils selbst noch minderjährig. Sieben Angeklagte sitzen nun in Frankreich vor Gericht.

dpa 15.09.2025 - 17:23 Uhr

Pontoise - Weil sie mehrere Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren zur Prostitution gezwungen haben sollen, sitzen sieben Beschuldigte in Frankreich auf der Anklagebank. Ihnen wird in dem heute eröffneten Prozess vor dem Jugendgericht in Pontoise bei Paris schwere Zuhälterei vorgeworfen. Drei Männer und eine Frau sollen zum Tatzeitpunkt selbst noch minderjährig gewesen sein, drei Angeklagte waren bereits erwachsen, hieß es von der Staatsanwaltschaft.