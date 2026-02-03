„Prüfsteine“ vor Wahl: Musikschulen setzen Politikern Pistole auf die Brust

Zur Landespolitik hat der Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs eigentlich einen direkten Draht. An der Spitze der Dachorganisation von mehr als 200 öffentlichen Musikschulen mit etwa 8000 Lehrkräften und 300 000 Schülerinnen und Schülern steht schließlich eine Politikerin: Als Präsidentin nimmt die Lahrer CDU-Abgeordnete und Justizministerin Marion Gentges (54) repräsentative Aufgaben wahr, während sich der Vorstand um die laufenden Geschäfte kümmert.

Auf Gentges alleine wollen sich die Musikschulen indes nicht verlassen. Im Vorfeld der Landtagswahl am 8. März speisen sie ihre Anliegen auch parteiübergreifend ein. Fast 350 Kandidierende jener Parteien, die Chancen auf den Einzug ins Parlament haben, wurden dazu persönlich angeschrieben. „Wahlprüfsteine“ nennt es sich, wenn Lobbygruppen die Positionen von Politikern zu ihren zentralen Forderungen erkunden. Und das tat der Verband auf ungewöhnlich plakative, man könnte auch sagen drängende Art.

An erster Stelle steht die Landesförderung

Jeweils drei Antwortmöglichkeiten enthielt der Online-Fragebogen zu den wichtigsten Wünschen an die Landespolitik: „Ja“, „Nein“ oder „keine Angabe“. An erster Stelle stand ein Thema, das den Verband seit Jahrzehnten beschäftigt: die Landesförderung für die Musikschulen. In den neunziger Jahren lag diese mal bei 20 Prozent der Kosten fürs pädagogische Personal. In den frühen 2000er Jahren wurde sie auf zehn Prozent halbiert, was die Träger laut einer Verbandssprecherin vor „erhebliche Herausforderungen“ stellte.

Anfang 2020 stieg der Fördersatz dann wieder etwas, auf 12,5 Prozent, wofür man „sehr dankbar“ sei. Gleichwohl sehe der Verband die „dringende Notwendigkeit“, dass sich das Land angesichts der großen Herausforderungen noch „in einem deutlich stärkeren Maße“ engagiere. 15 Prozent sind nun die Zielmarke, zu der sich die Kandidierenden bekennen sollen. „Ich setze mich dafür ein, dass…“, wurde vorgegeben, drei Varianten (Ja, nein, keine Angabe) konnte man ankreuzen. Angesichts dieser Auswahl fühlte sich mancher Teilnehmer, als sei ihm die Pistole auf die Brust gesetzt.

Auswertung wird nicht veröffentlicht

Das galt auch für die anderen sechs „Prüfsteine“. Ebenfalls (höher) gefördert werden sollten, zum Beispiel, die Digitalisierung der Musikschulen, das Kita-Bildungsprogramm „Singen-Bewegen-Sprechen“ oder, dauerhaft, das Landesjugendorchester. Wer nicht nur ein Kreuzchen setzen wollte, konnte in einem Freitextfeld Näheres erläutern. Davon sei „vielfach Gebrauch gemacht“ worden, berichtet die Sprecherin.

Angeschrieben wurden nach ihren Angaben 345 Kandidatinnen und Kandidaten, tatsächlich beteiligt haben sich 112, also etwa ein Drittel. Über die Antworten – und deren Aussagekraft – wird striktes Stillschweigen bewahrt. Ein schroffes „Nein“ dürfte sich jeder Wahlkämpfer dreimal überlegen, damit gewinnt man keine Stimmen. Anders als etwa der Landesmusikverband veröffentliche man die Auswertung nicht vor der Wahl, heißt es. Sie diene vielmehr als „Arbeitsgrundlage“ für die Zeit danach, konkrete Punkte werde man in die Koalitionsverhandlungen einbringen.

Die Lahrer Kandidatin Gentges hat sich an der Befragung laut dem Verband übrigens nicht beteiligt. Als Präsidentin, darf man annehmen, steht sie ohnehin hinter den Forderungen des Musikschulverbandes.