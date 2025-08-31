Zehntausende junge Menschen absolvieren mit dem Abitur die bis dahin größte Prüfung ihres Lebens. Was steht in den Zeugnissen? Das Kultusministerium gibt einen ersten Einblick.
31.08.2025 - 08:44 Uhr
Die Abiturnote: Für viele junge Menschen ist sie wichtig, um an einer Hochschule zugelassen zu werden. Wie das Kultusministerium auf Anfrage mitteilte, erreichten die rund 29.000 Schülerinnen und Schüler von allgemeinbildenden Gymnasien im Südwesten im laufenden Jahr eine Durchschnittsnote von 2,2, das war im Vorjahresvergleich (2,23) ein stabiler Wert.