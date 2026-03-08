Pöbeleien auf der Autobahn folgte erst ein Streit und dann eine Prügelei: An einer Kirchheimer Tankstelle sind zwei Männer aneinandergeraten.

Andreas Pflüger 08.03.2026 - 16:54 Uhr

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Samstagmittag an einer Tankstelle in Kirchheim unter Teck gekommen. Zwei Autofahrer im Alter von 29 und 43 Jahren waren um 12.20 Uhr mit ihren Fahrzeugen auf der A8 unterwegs, als es der Polizei zufolge wegen „eines gefährlichen Fahrmanövers“ zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Männern kam.