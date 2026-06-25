Die Hintergründe einer Auseinandersetzung zwischen einem 51-Jährigen und einem Unbekannten in Remshalden sind unklar. Fest steht: Der 51-Jährige wird durch Fausthiebe niedergestreckt.

Jürgen Veit 25.06.2026 - 09:31 Uhr

Die Hintergründe für eine handfeste Auseinandersetzung am Mittwoch in der Bahnhofstraße in Remshalden sind noch unklar. Fest steht laut der Polizei aber, dass ein 51 Jahre alter Mann und ein noch Unbekannter gegen 13.20 Uhr aneinandergeraten waren. Der Streit wurde schließlich mit den Fäusten ausgetragen.