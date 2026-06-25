Die Hintergründe einer Auseinandersetzung zwischen einem 51-Jährigen und einem Unbekannten in Remshalden sind unklar. Fest steht: Der 51-Jährige wird durch Fausthiebe niedergestreckt.

Die Hintergründe für eine handfeste Auseinandersetzung am Mittwoch in der Bahnhofstraße in Remshalden sind noch unklar. Fest steht laut der Polizei aber, dass ein 51 Jahre alter Mann und ein noch Unbekannter gegen 13.20 Uhr aneinandergeraten waren. Der Streit wurde schließlich mit den Fäusten ausgetragen.

 

Laut der Polizei tauschten der 51-Jährige und der mutmaßliche Täter zunächst nur verbal Unfreundlichkeiten aus. Doch im Verlauf des Streits habe der Unbekannte seinem Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er habe erst von seinem Opfer abgelassen, nachdem dieses am Boden lag. Der 51-Jährige hat der Polizei zufolge leichte Verletzungen erlitten.

Der Täter ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und soll eine Glatze haben. Er wird als etwa 40 Jahre alt beschrieben und soll ein Tattoo am linken Arm tragen. Zur Tatzeit soll er unter anderem mit einer Cargohose bekleidet gewesen sein. Die Polizei, Telefonnummer 07151/65061, hofft auf Zeugenhinweise, um die Hintergründe und den mutmaßlichen Täter ermitteln zu können.